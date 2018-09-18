Кузбассовцев просят помочь ребенку, попавшему в ДТП

18 Сент. 16:28 2018-09-18T16:28:23+03:00

Для девочки, попавшей вместе с мамой в аварию, нужна донорская кровь

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Новокузнечане обратились к кузбассовцам за помощью:11-летней девочке, попавшей в ДТП 16 сентября, срочно нужна донорская кровь.

- Срочно требуется донорская кровь,3 группа, резус-фактор положительный, для Карины Бакоевой, 11 лет, - просят родные ребенка. - В связи с ДТП потеряла много крови.

Стать донором для Карины можно на Станции переливания крови (Новокузнецк, улица Кутузова, 25б), обязательно укажите, что кровь – для Карины Бакоевой.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала девочка, случилось 16 сентября на Пойменном шоссе в районе дома №17 – именно там столкнулись Daewoo Gentra и КамАЗ. Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД Кузбасса, водитель грузового автомобиля на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущества иномарке, которая в тот момент ехала по главной дороге. В ДТП пострадал водитель легковушки – с травмами его отправили на амбулаторное лечение. С серьезными травмами в больницу доставили пассажиров иномарки – женщину 1988 года рождения и ее 11-летнюю дочь. Девочка находится в тяжелом состоянии и нуждается в донорской крови.