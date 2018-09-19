В Кузбассе из-за перевернувшегося автомобиля погиб водитель

19 Сент. 09:16 2018-09-19T09:17:12+03:00

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Накануне в Кемеровской области, в Гурьевском районе, случилось ДТП, стоившее жизни водителю легкового отечественного автомобиля.

53-летний автолюбитель ехал на своем автомобиле ВАЗ-21083. Когда он находился на 54-ом километре автодороги «Гурьевск – Малая Салаирка – Горскино – Урск», мужчина попал в ДТП. Как рассказали в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции, водитель автомобиля нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и выехал на правую обочину. Там он съехал с дороги, и автомобиль перевернулся. Водитель, не пристегнутый ремнями безопасности, получил смертельные травмы. Также пострадала его 30-летняя пассажирка: благодаря тому, что она была пристегнута, женщина получила травмы и обратилась за медицинской помощью.

Сотрудники областной Госавтоинспекции напоминают о необходимости соблюдать Правила дорожного движения. В том числе – пристегиваться ремнями безопасности: это может сохранить вашу жизнь.