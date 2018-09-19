Кузбасский пенсионер сядет в тюрьму за ложное минирование автовокзала

19 Сент. 12:10 2018-09-19T12:10:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемеровской области местного жителя приговорили к лишению свободы за ложное минирование автовокзала.

Как рассказали в пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в феврале 2018 года поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о минировании автовокзала Ленинска-Кузнецкого. К месту происшествия незамедлительно прибыли все экстренные службы города. Сигнал о минировании был отработан в установленном порядке, в результате чего информация о минировании не подтвердилась. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена, им оказался 64-летний местный житель. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Суд признал пенсионера виновным и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также он должен будет возместить экстренным службам затраты за отработку ложного вызова. К слову, для мужчины это уже пятая судимость за совершение ложного минирования.