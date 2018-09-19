В Кузбассе разыскивают 15-летнего подростка в кожаной куртке

19 Сент. 14:05 2018-09-19T14:05:00+03:00

Юноша ушел из дома 12 сентября и с тех пор не появлялся

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Сотрудники полиции, родные и близкие, а также волонтеры разыскивают пропавшего 15-летнего новокузнечанина.

Руслан Матросов (22.12.2002 года рождения) 12 сентября нынешнего года ушел из дома. С тех пор о его судьбе и местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего: на вид 15-16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

В день исчезновения подросток был одет в черные спортивные штаны,серую трикотажную цофту с надписью на груди, черную короткую кожаную куртку и черные кроссовки с ярко-зеленой подкладкой.

Если вам известно местонахождение Руслана Матросова, обязательно сообщите об этом его родным, близким или в ближайшее отделение полиции

Сделать это можно по телефонам: 8-(3843)-52-31-85, 8-(3843)-52-32-32, 8-(3843)-52-32-20.