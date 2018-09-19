Жители более 200 домов в Новокузнецке остаются без тепла

19 Сент. 19:11 2018-09-19T19:11:10+03:00

При этом во все социально значимые объекты тепло уже подается

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К четырем часам дня 19 сентября все социально значимые объекты города Новокузнецка были подключены к теплу. Однако боле чем в 200 жилых многоквартирных домах батареи центрального отопления по-прежнему холодные.

Нет тепла в 20 домах Орджоникидзевского района, 20 – Кузнецкого и 20 – Куйбышевского района. Приходится греться при помощи одеял и обогревателей жителям девяти домов Новоильинского района и девяти домов на Запсибе. Антилидером же по подаче тепла является Центральный район: здесь ледяные батареи в 122 домах! Впрочем, бригады специалистов работают до позднего вечера и медленно, но верно подают тепло в каждый дом. И 20 сентября тепло должно прийти во все дома Новокузнецка.

Как сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка, в некоторых домах нет тепла только потому, что были обнаружены порывы на изношенных внутриквартальных теплосетях. Кроме того, многие горожане жалуются и на качество горячей воды – ее запах и цвет.

- Мы понимаем опасения жителей по поводу качества воды. К сожалению, произошли сбои, и в дома пошла вода не должного качества, - прокомментировал заместитель главы города по жилищно-коммунальному хозяйству Антон Черемнов. - Ситуацию будем исправлять, как только запустим отопление во всем городе.