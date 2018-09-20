2018-09-20T10:30:16+03:00
Общество

Бегал и кричал: В Кемерове сняли на видео голого мужчину

Поведение горожанина обсуждают в соцсетях [видео]
Кирилл ЧАЩИН
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Кадр: "ВКонтакте"Кадр: "ВКонтакте"
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В четверг утром по кемеровской улице устроил пробежку абсолютно голый мужчина. Марафон горожанина очевидцы сняли на видео.

Полностью обнаженный мужчина в возрасте около 30 лет был замечен на улице Ворошилова около 8 часов утра. Он бегал взад-вперед по обочине проезжей части и кричал при этом. Многие очевидцы и пользователи соцсети предположили, что бегун находится под действием наркотиков. Один из очевидцев вызвал на место полицейский. Однако, когда стражи порядка приехали, неизвестный мужчину уже скрылся.

В Кемерове голый мужчина устроил на дороге марафон.

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