Полиция разыскивает подозреваемого в преступлении Евгения Сюрина
Мужчину обвиняют в имущественном преступлении
Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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В Кузбассе сотрудники полиции разыскивают жителя Анжеро-Судженска, скрывающегося от правосудия.
Евгений Сюрин, 1994 года рождения, сейчас является обвиняемым в совершении имущественного преступления. Однако вместо того, чтобы предстать перед правосудием и понести наказание за преступление, мужчина предпочитает скрываться от следствия.
Сотрудники уголовного розыска просят граждан, которым известно место нахождения разыскиваемого Евгения Сюрина, сообщить об этом правоохранителям. Сделать это – на условиях анонимности – можно по телефонам:
8-(3845)-36-46-45 либо «02».