Полиция разыскивает подозреваемого в преступлении Евгения Сюрина

20 Сент. 10:56 2018-09-20T10:56:32+03:00

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В Кузбассе сотрудники полиции разыскивают жителя Анжеро-Судженска, скрывающегося от правосудия.

Евгений Сюрин, 1994 года рождения, сейчас является обвиняемым в совершении имущественного преступления. Однако вместо того, чтобы предстать перед правосудием и понести наказание за преступление, мужчина предпочитает скрываться от следствия.

Сотрудники уголовного розыска просят граждан, которым известно место нахождения разыскиваемого Евгения Сюрина, сообщить об этом правоохранителям. Сделать это – на условиях анонимности – можно по телефонам:

8-(3845)-36-46-45 либо «02».