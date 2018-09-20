Рэпер Cygo оценил пародию кузбасских энергетиков на свой клип

20 Сент. 12:46 2018-09-21T15:20:07+03:00

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Кемеровские энергетики сняли пародийный клип на трек «Panda E» исполнителя Cygo. В соцсетях рэпер похвалил работу кузбасских тепловиков.

Накануне кузбасская энергетическая компания опубликовала клип про начало отопительного сезона. Музыка была позаимствована у рэпера Cygo, а текст кузбассовцы написали свой.

«Расскажи о том, как расстояние поменяло нас», - поет великий Cygo.

«Мы тоже решили рассказать вам о любви, настоящей, искренней, испытанной годами, – любви к началу отопительного сезона!», – написал в соцсети создатель пародии.

В клипе кузбасских энергетиков показана замерзающая в холодной квартире семья. Все члены семьи, чтобы согреться, сидят в шапках и пуховиках, спят с обогревателем.

Кузбасские энергетики сняли клип про начало отопительного сезона.

«Я расскажу, как сильно осень поменяла нас, как сильно людям в доме не хватало теплоты. Все вокруг уже не согревало нас, клубочками свернулись все коты. Ноги онемели, стучу по батарее – вдруг чуточку теплее станет мне…», – поется в песне.

После картины с замерзающими кузбассовцами в кадре появляется бригада, которая спешит начать отопительный сезон: рабочие открывают вентили, толкают тележку с уголем и так далее.

«Жарко, скоро будет во всем города нам жарко, как на родине гепарда. Посмотри, как дружно топит наша банда! Чтоб согреть, не жалко даже миллиарда», – поет исполнитель в пародии. В конце клипа радостная семья раздевается.

На странице Cygo в instagram появился фрагмент клипа с подписью «Лучшая пародия» и сопроводительным текстом:

«Настоящие мужики сделали очень крутую пародию на наш трек. Посмотрите, не пожалеете».