2018-09-21T07:20:27+03:00
Происшествия

На кузбасской трассе при столкновении двух автомобилей погибли три человека

ДТП случилось из-за ошибки при обгоне
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиФото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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20 сентября около 21:00 на 124-ом километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк - Междуреченск» случилось смертельное ДТП. Здесь при столкновении двух автомобилей погибли три человека.

Как уже выяснили сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы ОМВД России по Прокопьевскому району, дорожно-транспортное происшествие спровоцировал водитель автомобиля «Волга». 64-летний мужчина начал совершать обгон идущего впереди автомобиля, но когда стал выезжать на полосу встречного движения не обратил внимание на стремительно приближающийся Chevrolet Aveo. Машины столкнулись лоб в лоб и превратились в груды металла. Водитель «Волги» и его 37-летний пассажир погибли на месте. Не выжила и 23-летняя девушка, находившаяся за рулем иномарки. С травмами доставлен в больницу единственный выживший – 33-летний пассажир иномарки.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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