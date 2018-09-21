В Кемерове пройдет неделя документального кино

21 Сент. 13:44 2018-09-21T13:44:30+03:00

Фильмы об истории города можно будет посмотреть с 25 по 28 сентября

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В Кемерове с 25 по 28 сентября пройдет неделя документального кино. Фильмы покажут в музее-заповеднике «Красная Горка». Событие приурочено к 100-летию города и посвящено истории областной столицы. Просмотр фильмов будет проходить на двух площадках.

В музее-заповеднике кинопоказ начнется 25 сентября в 18.00 часов с новых сюжетов кинохроники из фондов музея документального кино (г. Новосибирск). Одновременно состоится премьера новой кинокартины «Кемерово» («Продакшен группа «Провидение»).

Следующие два вечера зрителям представят фильмы «Все будет хоккей!» и «Борьба за мечту» с комментариями авторов. Завершится неделя работой «Строители будущего» голландских документалистов о деятельности архитектора Йоханнеса ван Лохема в Кемерове и встречей с одним из авторов Хайсом Кесслером.

28 сентября в 16.00 часов в Кемеровском областном колледже культуры и искусств состоится бесплатный сеанс фильма «Строители будущего». Эта акция станет подарком для всех, кто интересуется рождением и «первыми шагами» Кемерова, а также ценителей документального киноискусства.

Тех, кто не успеет посмотреть фильм в колледже, смогут это сделать в музее-заповеднике «Красная Горка» 28 сентября в 18.00 часов.

Стоимость билета на один показ составит 60 рублей, а абонемента на четыре показа -150 рублей.