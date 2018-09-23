Погода в Кузбассе 24 сентября: туман и грозы

23 Сент. 13:05 2018-09-23T13:05:12+03:00

На территории Кузбасса в первый рабочий день будет дождливо

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Дождливая, но пока еще теплая осень пришла в Кузбасс: первый рабочий день на наступающей неделе отметится непогодой.

Ночью и утром в Кузбассе местами будет туманно, а столбики термометров будут держаться в пределах +5…+10 градусов. Днем же станет потеплее: в большинстве районов воздух прогреется до +13…+18 градусов. В понедельник небо будет закрыто облаками и в большинстве районов пройдут дожди – от небольших до умеренных. А местами дожди будут сопровождаться грозами.

В Кемерове столбики термометров покажут от 13 до 15 градусов тепла, ожидаются дожди и грозы, а юго-западный ветер при порывах будет достигать скорости до 12 метров в секунду.

В Новокузнецке с утра солнышко будет появляться среди туч, но потом начнутся небольшие дожди – они прекратятся лишь к вечеру. Воздух прогреется до +10..+12 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +6.