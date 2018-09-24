В Белове мошенник обманул 14 человек под предлогом продажи автомобилей

24 Сент. 10:47 2018-09-24T10:47:46+03:00

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В полицию поступили заявления от жителей Прокопьевска, которые сообщили, что стали жертвами обмана. Все они хотели приобрести автомобиль на популярном сайте. Потерпевшие находили подходящее для себя предложение, отличавшееся низкой стоимостью, и звонили продавцу по указанному им номеру телефона. Владелец машины сообщал, что у него уже есть покупатель, но в случае получения задатка в сумме от 3000 до 10000 рублей, он был готов передумать. Потерпевшие выполняли его требования, после чего аферист переставал выходить на связь.

- В ходе розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 27-летний житель города Белово. Во время обыска в его квартире были изъяты сим-карты, несколько сотовых телефонов и банковских карт, которые злоумышленник использовал при совершении мошенничеств, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность афериста к 14 преступлениям, жертвами которых стали жители Кемеровской области Алтайского края. Общая сумма причиненного ущерба составила около 55 000 рублей.

После сбора доказательств дело было передано в суд. Он признал беловчанина виновным и приговорил его к 2 годам 8 месяцам лишения свободы условно. Также осужденный обязан возместить потерпевшим причиненный ущерб.