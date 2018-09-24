2018-09-24T13:50:41+03:00
Общество

Кемеровским болельщикам представят уникальные экспонаты хоккея с мячом

Выставка в музее физической культуры и спорта Кузбасса 25 сентября
Ирина АВТУШКО
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Фото: пресс-служба администрации Кемеровской областиФото: пресс-служба администрации Кемеровской области
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Фонды музея физической культуры и спорта Кузбасса пополнились уникальными предметами, посвященными хоккею с мячом. Их можно будет увидеть с 25 сентября. В этот день наш земляк, почетный президент Международной федерации бенди и Федерации хоккея с мячом России Альберт Поморцев откроет в музее выставку «Времена не выбирают».

В экспозиции будет представлено более 380 предметов музейного значения, который Альберт Иванович передал музею на постоянное хранение. Среди них подлинники различных наград, в том числе Олимпийские медали, коллекционные комплекты значков со спартакиад и другие экспонаты, связанные с хоккеем с мячом, а также с другими видами спорта.

Как отметили в пресс-службе администрации области, открытие выставки состоится в день рождения Альберта Поморцева. Поздравить его придут друзья, коллеги, ветераны спорта и самые преданные болельщики.

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