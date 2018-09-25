В Сибирском банке Сбербанка стартовала акция «Год без хлопот»
В Сибирском банке ПАО Сбербанк стартовала традиционная акция «Год без хлопот», в рамках которой победители могут получить 35 тысяч рублей для оплаты за жилищно-коммунальные услуги в следующем году.
Чтобы принять участие в акции необходимо:
- осуществить платеж за жилищно-коммунальные услуги (квартплата, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, капитальный ремонт, интернет, домашний телефон, кабельное телевидение) на сумму не менее 500 рублей с помощью услуги «Автоплатёж», либо через интернет-банк «Сбербанк Онлайн», либо с использованием банковской карты Сбербанка на устройстве самообслуживания или в филиалах Банка через сотрудника;
- зарегистрироваться в акции на сайте sberbank.ru или с помощью СМС-сообщения.
По итогам акции «Год без хлопот» будут определены семь победителей, которые получат главные денежные призы в размере 35 тысяч рублей, а также 700 обладателей призов в размере 300 рублей на счет мобильного телефона. В Сибирском банке такая акция стала традиционной - 918 участников акций предыдущих лет уже получили свои призы от банка.
С подробной информацией, а также полными правилами акции, можно ознакомиться на официальном сайте Сбербанка в разделе «Выгодно для вас».
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