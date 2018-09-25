В Сибирском банке Сбербанка стартовала акция «Год без хлопот»

25 Сент. 05:25 2018-09-25T05:25:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сибирском банке ПАО Сбербанк стартовала традиционная акция «Год без хлопот», в рамках которой победители могут получить 35 тысяч рублей для оплаты за жилищно-коммунальные услуги в следующем году.

Чтобы принять участие в акции необходимо:

- осуществить платеж за жилищно-коммунальные услуги (квартплата, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, капитальный ремонт, интернет, домашний телефон, кабельное телевидение) на сумму не менее 500 рублей с помощью услуги «Автоплатёж», либо через интернет-банк «Сбербанк Онлайн», либо с использованием банковской карты Сбербанка на устройстве самообслуживания или в филиалах Банка через сотрудника;

- зарегистрироваться в акции на сайте sberbank.ru или с помощью СМС-сообщения.

По итогам акции «Год без хлопот» будут определены семь победителей, которые получат главные денежные призы в размере 35 тысяч рублей, а также 700 обладателей призов в размере 300 рублей на счет мобильного телефона. В Сибирском банке такая акция стала традиционной - 918 участников акций предыдущих лет уже получили свои призы от банка.

С подробной информацией, а также полными правилами акции, можно ознакомиться на официальном сайте Сбербанка в разделе «Выгодно для вас».

На правах рекламы