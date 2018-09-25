2018-09-25T15:19:13+03:00
Общество

У Новокузнецка появится новый флаг

Проект флага проходит необходимые согласования
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: Совет народных депутатов города НовокузнецкаФото: Совет народных депутатов города Новокузнецка
Изменить размер текста:

На XII заседании Новокузнецкого Совета народных депутатов горожане приняли решение о флаге. В ближайшее время документы будут направлены в геральдическую палату для включения в официальный реестр.

В мае 2018 года у Новокузнецка появился новый герб, который, в отличие от двух известных новокузнечанам, зарегистрирован в Геральдическом совете при Президенте России. Теперь же к официальному гербу города добавится и флаг, на котором повторяются все элементы герба. Также и толкование символики влага совпадает с толкованием символики герба. Проект был утвержден на заседании Совета народных депутатов города Новокузнецка.

К слову, после того, как флаг будет зарегистрирован в Геральдической палате, у города будут все официальные символы – флаг, герб и гимн.

- Новый флаг – это тот же герб, но расположенный на полотне, это – требование геральдики, - отметил Сергей Григорьевич Ярославлев, заместитель председателя комитета по вопросам местного самоуправления и правопорядка.

Вхождение официальное этих символов будет происходить в течение года, и до июля 2019 года старые символы будут замещены новыми.

Справка КП:

Каждый изображение и цвета, присутствующие на гербе города и флаге, символичны и несут определенную нагрузку. Так, герб представляет собой разделенный горизонтально зеленый и золотой геральдический щит, воспроизводящий форму и цвета исторического герба уездного города Кузнецка. Серебряный с золотыми гривой конь напоминает о том, что когда-то Кузнецк входил в состав Томской губернии. Скачет этот конь по символичной зубчатой городской стене. А серебряные с золотыми сердцевинами и чашелистиками розы напоминают, что в начале ХХ века город называли Сад-городом.

Красный волк в нижней части щита отсылает нас в XVII – XVIII века: именно изображение волка использовалось на печатях Кузнецка до 1804 года. А золотой щиток с изображением стоящей на зеленой земле кузницы и орудиями труда повторяют историческую эмблему Кузнецка, действовавшую с 1804 года. Щит увенчан золотой муниципальной короной о пяти стенных зубцах, означающей статус Новокузнецка как городского округа.

Цвета, которые используются на гербе и флаге, также несут определенную смысловую нагрузку:

- золото означает христианские добродетели: веру, справедливость и милосердие, а также и мирские качества - могущество, знатность, постоянство, а также богатство;

- серебро – из христианских добродетелей означает чистоту, надежду, правдивость и невинность. А из мирских свойств – благородство и откровенность;

- червлень - красный цвет, символ храбрости, мужества и неустрашимости, силы, здоровья, энергии;

- зелень – символ надежды, изобилия, свободы, независимости и радости.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Задавшего пенсионерку жителя Кузбасса отправили в колонию
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
Двое жителей Кузбасса забили до смерти собутыльника из-за тарелки супа
Годовалый ребенок утонул в ванной в Киселевске
В Кузбассе разыскивают пропавшего без вести Максима Горбунова
В Прокопьевске риэлтор присвоила себе три квартиры
В Кузбассе пропала женщина в светло-серой куртке и сланцах
На кемеровском заводе произошел выброс хлора
Руководителя тушения пожара в «Зимней вишне» оставили под арестом
Кемеровчан приглашают бесплатно проверить сердце
Жители Прокопьевска напуганы клубами густого черного дыма
Пропавшего жителя Кузбасса нашли мертвым
В Кемерове из-за грызунов и несвежего лука закрыли «Суши Маркет»
В Кузбассе благоустроили 132 родника
В кузбасском лесу пропал 29-летний мужчина
Кемеровские инспекторы ГИБДД рассказали о рейде на площади Волкова
Киберспортсмен из Кузбасса снялся в рекламе шампуня
Кузбассовец заплатит 100 тысяч рублей за организацию подпольного казино
Погода в Кемерове 27 сентября: солнышко и небольшой дождь
Жительница Кузбасса отдала 90 тысяч рублей ради бонуса в две тысячи
В Березовском мужчина рассчитался за продукты купюрой «банка приколов»
Хоккеисты новокузнецкого «Металлурга» возглавили турнирную таблицу ВХЛ
В Прокопьевске мошенники похищали деньги с карт жителей других регионов
Кузбасс получит более четырех миллиардов рублей на развитие туризма из федерального бюджета
Начальник кузбасского Следкома встретится с жителями Березовского
Двое кузбассовцев попали в рабство
Новокузнецкому аэропорту присвоят имя летчика-космонавта Бориса Волынова
Кузбасский вуз признан вузом мирового уровня
Семьям погибших при пожаре в «Зимней вишне» выделят 95 миллионов рублей