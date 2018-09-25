У Новокузнецка появится новый флаг

25 Сент. 15:19 2018-09-25T15:19:13+03:00

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На XII заседании Новокузнецкого Совета народных депутатов горожане приняли решение о флаге. В ближайшее время документы будут направлены в геральдическую палату для включения в официальный реестр.

В мае 2018 года у Новокузнецка появился новый герб, который, в отличие от двух известных новокузнечанам, зарегистрирован в Геральдическом совете при Президенте России. Теперь же к официальному гербу города добавится и флаг, на котором повторяются все элементы герба. Также и толкование символики влага совпадает с толкованием символики герба. Проект был утвержден на заседании Совета народных депутатов города Новокузнецка.

К слову, после того, как флаг будет зарегистрирован в Геральдической палате, у города будут все официальные символы – флаг, герб и гимн.

- Новый флаг – это тот же герб, но расположенный на полотне, это – требование геральдики, - отметил Сергей Григорьевич Ярославлев, заместитель председателя комитета по вопросам местного самоуправления и правопорядка.

Вхождение официальное этих символов будет происходить в течение года, и до июля 2019 года старые символы будут замещены новыми.

Справка КП:

Каждый изображение и цвета, присутствующие на гербе города и флаге, символичны и несут определенную нагрузку. Так, герб представляет собой разделенный горизонтально зеленый и золотой геральдический щит, воспроизводящий форму и цвета исторического герба уездного города Кузнецка. Серебряный с золотыми гривой конь напоминает о том, что когда-то Кузнецк входил в состав Томской губернии. Скачет этот конь по символичной зубчатой городской стене. А серебряные с золотыми сердцевинами и чашелистиками розы напоминают, что в начале ХХ века город называли Сад-городом.

Красный волк в нижней части щита отсылает нас в XVII – XVIII века: именно изображение волка использовалось на печатях Кузнецка до 1804 года. А золотой щиток с изображением стоящей на зеленой земле кузницы и орудиями труда повторяют историческую эмблему Кузнецка, действовавшую с 1804 года. Щит увенчан золотой муниципальной короной о пяти стенных зубцах, означающей статус Новокузнецка как городского округа.

Цвета, которые используются на гербе и флаге, также несут определенную смысловую нагрузку:

- золото означает христианские добродетели: веру, справедливость и милосердие, а также и мирские качества - могущество, знатность, постоянство, а также богатство;

- серебро – из христианских добродетелей означает чистоту, надежду, правдивость и невинность. А из мирских свойств – благородство и откровенность;

- червлень - красный цвет, символ храбрости, мужества и неустрашимости, силы, здоровья, энергии;

- зелень – символ надежды, изобилия, свободы, независимости и радости.