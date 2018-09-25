Спортсмен из Новокузнецка умер на соревнованиях по триатлону в Сочи

25 Сент. 18:33 2018-09-25T18:33:12+03:00

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22 сентября на соревнованиях по триатлону в Сочи погиб 44-летний спортсмен из Новокузнецка. У Андрея Гриненко остановилось сердце.

О трагедии, случившейся во время гонки, сообщили организаторы.

- Один из участников Ironstar olympic triathlon Sochi 2018 Андрей Гриненко под номером 2117 из Новокузнецка потерял сознание на беговом этапе, - говорится в сообщении.

Уже известно, что мужчине стало плохо, когда он уже приближался к финишу. Андрей Гриненко попросил о помощи, и к нему тут же направились врачи.

- Врачи поняли, что случай тяжелый, потому вызвали машину реанимации, - рассказывает друг погибшего Антон Гузеев. - В больницу Андрея доставили в 15:40, он был в коме. В 20:30 у него остановилось сердце. Врачи пытались его реанимировать, но безуспешно.

Друг погибшего вспоминает, что Андрей Гриненко был позитивным, добрым, отзывчивым и целеустремленным человеком. Работал всегда на результат, занимался активными видами спорта, любил путешествовать, любил свою супругу Елену и их сына.