2018-09-26T11:07:59+03:00
Общество

Новокузнецкому аэропорту присвоят имя летчика-космонавта Бориса Волынова

Идею о переименовании поддержали депутаты кузбасского парламента
Ирина АВТУШКО
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Новокузнецкому аэропорту присвоят имя летчика-космонавта Бориса ВолыноваНовокузнецкому аэропорту присвоят имя летчика-космонавта Бориса ВолыноваФото: Екатерина РОМАНОВА
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Аэропорт «Спиченково» в Новокузнецке может получить новое название. Об этом на своей странице в соцсети рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

-Кузбасские депутаты поддержали идею о переименовании международного аэропорта Новокузнецка. Ему присвоят имя знаменитого кузбасского летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза Бориса Валентиновича Волынова, - написал глава региона.

Решение о переименовании новокузнецкого аэропорта было принято в среду, 26 сентября, на третьей сессии Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва.

Сергей Цивилев поблагодарил депутатов за такое решение и отметил, что весь мир должен знать имена прославленных кузбассовцев

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