2018-09-26T11:55:49+03:00
Общество

Начальник кузбасского Следкома встретится с жителями Березовского

Он расскажет гражданам об их правах
Ирина АВТУШКО
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В пятницу, 28 сентября, исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области Андрей Коновод проведет встречу с гражданами города Березовский.

Во время личного приема он ответит на вопросы, касающиеся обеспечения прав граждан в уголовном судопроизводстве.

Прием будет проходить в помещении следственного отдела по городу Березовский СУ СК России по Кемеровской области.

Адрес Следственного управления: город Березовский, улица 40 лет Октября, 22.

Начало приема в 11.00

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