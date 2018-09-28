Новокузнечанин продавал наркотики в супермаркете

СЕГОДНЯ 09:36 2018-09-28T09:36:48+03:00

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В Новокузнецке полицейские задержали 30-летнего местного жителя, который занимался сбытом наркотиков. Предприимчивого драгдилера задержали после того, как В полицию позвонила работница местного супермаркета. Женщина сообщила, что заметила, как один из посетителей в овощном отделе что-то спрятал под пакеты с редисом.

Служба безопасности торговой организации блокировала все выходы, не давая злоумышленнику скрыться до приезда полиции. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что мужчина сделал в овощах закладку наркотика.

- Полицейские изъяли пакет, в котором находились свертки с курительными «миксами» общей массой более 10 граммов. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ходе расследования было установлено, что злоумышленник в одном из интернет-мессенджеров нашел предложение о сбыте наркотиков. Согласно договоренности, он приобретал крупные партии «спайса», фасовал его и делал тайники, за каждый из которых получал деньги.

Суд признал новокузнечанина виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.