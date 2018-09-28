В Кемерове прошел чемпионат по боулингу среди инвалидов

СЕГОДНЯ 10:57 2018-09-28T10:58:19+03:00

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В столице Кузбасса состоялись III областные соревнования по боулингу для людей с ограниченными возможностями здоровья. Организатором мероприятия выступили Фонд поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья «Лабиринт 42» и департамент социальной защиты населения Кемеровской области.

Всего в соревнованиях приняли участие 15 команд из разных городов области - Новокузнецка, Междуреченска, Березовского, Юрги и Яшкино. Всего на дорожки боулинг-клуба вышло 75 человек. По итогам состязаний победу одержала команда «Импульс» из Юргинского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Как отметили в пресс-службе администрации области, соревнования проводятся при поддержке гранта всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).