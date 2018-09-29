2018-09-29T05:43:22+03:00
Происшествия

Нежелание занять две тысячи рублей стоило жительнице Кузбасса жизни

Жительница Кузбасса не захотела занять знакомому денег и поэтому умерла
Екатерина РОМАНОВА
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Пообещала занять денег и не выполнила своего обещания: легкомысленность и алкоголь привели к тому, что жительница Осинников лишилась жизни, а ее знакомый оказался под следствием.

В марте 2018 года один из жителей Кузбасса попросил свою знакомую занять немного денег – всего две тысячи рублей, и женщина согласилась помочь. 23-летний знакомый пришел к ней домой – к слову, нетрезвый. Завязался разговор, мужчина и женщина выпили пиво, и тут хозяйка квартиры заявила, что занимать денег не будет. Обиженный мужчина стал требовать выполнить обещание, а женщина принялась оскорблять его. Стерпеть оскорблений гость не смог и принялся бить свою знакомую по голове руками, а потом, когда она упала, несколько раз пнул по телу и голове ногой.

Неожиданно женщина начала хрипеть – тогда гость прыгнул ей на грудную клетку. Хозяйка квартиры перестала подавать признаки жизни, а злоумышленник замыл следы крови, закрыл дверь ключами и ушел. Вскоре родственники женщины забеспокоились, что та не выходит на связь. Когда они приехали к ней домой, то обнаружили тело погибшей.

- Благодаря совместной грамотной работе территориальных следователей СК России и сотрудников полиции подозреваемый был установлен и задержан, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - По ходатайству следователя судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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