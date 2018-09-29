2018-09-29T07:01:33+03:00
Общество

Шерегеш к 2024 году станет курортом мирового уровня

В регионе запускается проект «Кузбасс гостеприимный»
Екатерина РОМАНОВА
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Шерегеш к 2024 году станет курортом мирового уровняШерегеш к 2024 году станет курортом мирового уровняФото: Кирилл ЧАЩИН
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Накануне в Кузбассе прошло областное совещание по развитию туризма, на котором и.о. заместителя губернатора Михаил Бостанджогло рассказал о перспективах развития туризма в регионе.

Кузбассу есть, чем гордиться и есть, что показать гостям региона. Так, в рамках комплексного проекта «Кузбасс гостеприимный», который реализуется в регионе, особый акцент делается на развитии уже существующих и любимых туристами местах. На базе горнолыжного комплекса в Шерегеше будет создан круглогодичный курорт мирового уровня. Также на юге области будет открыт центр активного туризма в районе Поднебесных Зубьев. Планируется и развитие кластера «Северный Кузбасс», в который войдут город Мариинск, Шестаковский палеонтологический комплекс, Тисульский район. Особый акцент делается на событийном туризме. Так, в Осинники кузбассовцы (и не только!) едут на «Арт-фестиваль», а в Новокузнецке с удовольствием посещают Кузнецкую крепость, где несколько раз в неделю проводятся различные мероприятия.

- Задача отрасли — к 2024 году поднять туристический поток до трех миллионов посещений в год, - сообщает пресс-служба областной администрацииДля достижения поставленных целей создано Агентство по туризму Кемеровской области.

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