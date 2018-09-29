2018-09-29T07:15:06+03:00
Общество

Житель Кузбасса из мести порвал паспорт возлюбленной

Девушка ушла от него
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Междуреченске 31-летний мужчина порвал паспорт возлюбленной, когда узнал, что она бросает его. Теперь мужчине грозит уголовное наказание.

В полицию Междуреченска обратилась местная жительница и заявила, что ее бывший сожитель порвал ее паспорт. 31-летненго кузбассовца задержали. Он объяснил, что таким образом хотел отомстить.

– Накануне женщина ответила отказом на предложение продолжить отношения и ушла от него. Воспользовавшись тем, что горожанка не забрала свои вещи, он обнаружил среди них паспорт и повредил его, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за повреждение документа. Ему грозит год тюрьмы.

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