2018-10-01T09:27:33+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса избил коллегу топором за критику

Конфликт произошел на одной из квартир в городе Омске
Екатерина БОРМОТОВА
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Кузбассовцу не понравилась критика коллеги-строителя, и он избил мужчину топоромКузбассовцу не понравилась критика коллеги-строителя, и он избил мужчину топоромФото: Андрей КОПАЛОВ
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Житель Кемеровской области получил три года колонии за избиение своего коллеги топором по голове. Мужчине не понравилась критика в адрес выполненной им работы.

Конфликт между двумя строителями произошел в Омске в мае этого года. Находясь на квартире, которую предоставил работодатель, кузбассовец поссорился с коллегой, который стал критиковать его работу. Мужчина работал вахтовым методом в одной из строительных организаций.

После ссоры кузбассовец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял топор и его обухом нанес семь ударов спящему на диване оппоненту. Причиненный потерпевшему вред был квалифицирован как тяжкий, и в отношении жителя Кемеровской области было возбуждено уголовное дело по 111 стать УК РФ.

Кузбассовец полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием, сообщили в прокуратуре Омской области. Судом ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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