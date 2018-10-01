СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-01T10:57:35+03:00

Мужчина два раза пальнул в кусты, думая, что там лось, а там был его знакомый

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Житель Кузбасса застрелил знакомого на охоте. Мужчина выстрелил по кустам, думая, что там лось.

Инцидент произошел в июле этого года. Компания мужчин выехала на охоту в лесной массив, где они не только охотились, но и распивали спиртное.

По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 48-летний житель Беловского района два раза выстрелил по кустам из своего самозарядного карабина. Мужчина произвел выстрелы на шум, думая, что в кустах может быть лось. Однако животного там не оказалось: в этот момент в кустах находился 33-летний знакомый стрелявшего, который получил слепое ранение головы и погиб, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Охотник сообщил о произошедшем в полицию. В ходе следственного эксперимента в секторе, где было совершено неумышленное убийство, были найдены две стрелянные гильзы от карабина беловчанина.

Также во время следствия было установлено, что компания занималась охотой незаконно – у мужчин не было разрешения на охоту и путевки, поскольку сезон еще не начался. Уголовное дело, возбужденное за причинение смерти по неосторожности, передано в суд.