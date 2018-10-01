2018-10-01T14:24:55+03:00
Общество

В Кемерове назначили врио ректора сельхозинститута

Должность заняла работница вуза Екатерина Ижмулкина
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Администрация Кемеровской областиФото: Администрация Кемеровской области
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Исполнять обязанности ректора Кемеровского государственного сельскохозяйственного института будет работница вуза Екатерина Ижмулкина. Соответствующий приказ подписал заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев.

Екатерина Ижмулкина работает в вузе более 18 лет. Под ее руководством были реализованы многочисленные проекты, значимые не только для Кузбасса, но и для страны в целом. По ее началом создан агропромышленный кластер Кемеровской области, а на базе сельхозинститута эффективно работает электронная информационно-образовательная среда, сообщили в администрации Кемеровской области.

В ближайшее время вуз будет развиваться по трем приоритетным направлениям: повышение уровня образования, проведение научных исследований и взаимодействие с аграрным бизнесом. Это позволит КемГСХИ стать ключевым поставщиком инноваций в аграрной сфере региона.

Предыдущий ректор сельхозинститута Ирина Ганиева, занимавшая должность с января 2016 года, была назначена директором департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства России.

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