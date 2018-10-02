2018-10-02T06:21:48+03:00
Происшествия

В Новокузнецке столкнулись маршрутный автобус и три легковушки

По предварительным данным, есть погибшие [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: кадр видео vk.comФото: кадр видео vk.com
Изменить размер текста:

В Новокузнецке на выезде из Новоильинского района случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

ДТП в Новокузнецке на Ильинском шоссе 02.10.18..Видео: vk.vom, "ДТП Новокузнецка", Олег Россия

В Новокузнецке утром 2 октября на автодороге, соединяющей Новоильинский район с городом, случилось серьезное ДТП. Здесь столкнулись три легковых автомобиля и маршрутный автобус ПАЗ. Очевидцы делятся в социальных сетях видео с места происшествия. На страшных кадрах видно, что один из автомобилей получил очень сильные повреждения – его буквально смяло. Еще два легковых автомобиля и автобус получили чуть меньшие повреждения. На месте ДТП работали спасатели.

- Сотрудники МЧС отключили аккумуляторы автомобилей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Кроме того, на дорогу вылилось горючее, и был произведен его смыв, чтобы избежать возможного возгорания.

ДТП в Новокузнецке 02.10.18..Видео: vk.vom, "ДТП Новокузнецка", Александр Черкассов

Как сообщают очевидцы, в ДТП погиб один из людей, находившихся в легковом автомобиле. Информация по пострадавшим и обстоятельства ДТП уточняются.

Еще больше материалов по теме: «Автокатастрофы и ДТП в Кузбассе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24