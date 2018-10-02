В Новокузнецке столкнулись маршрутный автобус и три легковушки

СЕГОДНЯ 06:20 2018-10-02T06:21:48+03:00

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В Новокузнецке на выезде из Новоильинского района случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/671290" frameborder="0"></iframe> ДТП в Новокузнецке на Ильинском шоссе 02.10.18..Видео: vk.vom, "ДТП Новокузнецка", Олег Россия

В Новокузнецке утром 2 октября на автодороге, соединяющей Новоильинский район с городом, случилось серьезное ДТП. Здесь столкнулись три легковых автомобиля и маршрутный автобус ПАЗ. Очевидцы делятся в социальных сетях видео с места происшествия. На страшных кадрах видно, что один из автомобилей получил очень сильные повреждения – его буквально смяло. Еще два легковых автомобиля и автобус получили чуть меньшие повреждения. На месте ДТП работали спасатели.

- Сотрудники МЧС отключили аккумуляторы автомобилей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Кроме того, на дорогу вылилось горючее, и был произведен его смыв, чтобы избежать возможного возгорания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/671291" frameborder="0"></iframe> ДТП в Новокузнецке 02.10.18..Видео: vk.vom, "ДТП Новокузнецка", Александр Черкассов

Как сообщают очевидцы, в ДТП погиб один из людей, находившихся в легковом автомобиле. Информация по пострадавшим и обстоятельства ДТП уточняются.