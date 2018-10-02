2018-10-02T13:54:35+03:00
Общество

В новокузнецком комитете ЖКХ назначен новый председатель

На должность председателя назначен Денис Елькин
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба администрации горда НовокузнецкаФото: пресс-служба администрации горда Новокузнецка
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В новокузнецком комитете жилищно-коммунального хозяйства – новый предселдатель. На эту должность назначен Денис Елькин.

Денис Елькин вступил в должность председателя комитета ЖКХ 1 октября 2018 года. до этого он прошел профессиональный путь от электромонтера одного из заводов Новокузнецка до директора управляющей компании. Кроме того, Денис Елькин на протяжении нескольких лет в Новокузнецке реализовал федеральный проект «Школа грамотного потребителя», проводил мероприятия, благодаря которым собственники многоквартирных домов повышали свою социальную грамотность. А в апреля 2018 года возглавлял Молодежный парламент при Новокузнецком Совете народных депутатов.

В пресс-службе администрации города Новокузнецка рассказали о том, Денис Елькин – коренной новокузнечанин, родился в 1987 году, в 2010 году получил квалификацию инженера, окончив СибГИУ по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов».

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