2018-10-03T08:52:15+03:00
Общество

В Кемерове изменили работу светофоров в Рудничном районе

Это должно увеличить пропускную способность
Кирилл ЧАЩИН
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В Рудничном районе Кемерова специалисты изменили работу светофоров на двух перекрестках. Это сделано для повышения пропускной способности.

Как рассказали в администрации Кемерова, была оптимизирована работа светофора на пересечении улиц Нахимова и Ракитянского. Специалисты увеличили время проезда транспорта по первой полосе в направлении улицы Антипова. Кроме того, добавлено время движения по улице Ракитянского к переулку Нартова, чтоб увеличить пропуск левоповоротного потока с улицы Ракитянского на улицу Антипова.

– Данное мероприятие позволило повысить удобство выезда из города в сторону жилого района Кедровка, Промышлённовский, – отметили в мэрии.

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