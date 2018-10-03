В Кемерове изменили работу светофоров в Рудничном районе

СЕГОДНЯ 08:52 2018-10-03T08:52:15+03:00

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В Рудничном районе Кемерова специалисты изменили работу светофоров на двух перекрестках. Это сделано для повышения пропускной способности.

Как рассказали в администрации Кемерова, была оптимизирована работа светофора на пересечении улиц Нахимова и Ракитянского. Специалисты увеличили время проезда транспорта по первой полосе в направлении улицы Антипова. Кроме того, добавлено время движения по улице Ракитянского к переулку Нартова, чтоб увеличить пропуск левоповоротного потока с улицы Ракитянского на улицу Антипова.

– Данное мероприятие позволило повысить удобство выезда из города в сторону жилого района Кедровка, Промышлённовский, – отметили в мэрии.