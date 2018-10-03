2018-10-03T10:10:15+03:00
Происшествия

Пьяный житель Кузбасса без прав насмерть сбил человека и скрылся

Ранее мужчина лишился водительского удостоверения из-за ДТП с пострадавшими
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузбассе пьяный мужчина насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП. Примечательно, что ранее он был лишен водительского удостоверения за аварию с пострадавшим.

В дежурную часть Юрги позвонил диспетчер скорой помощи. Он сообщил, что на улице Центральной деревни Зеледеево лежит тело мужчины. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 31-летний местный житель погиб под колесами автомобиля. Очевидцы ДТП рассказали, что наезд на пешехода совершил водитель автомобиля марки ВАЗ-2107 темного цвета.

В ходе розыска полицейские задержали 33-летнего жителя Зеледеево. Мужчина рассказал, что после распития спиртного сел за руль, чтобы съездить за родственниками. Однако по дороге он сбил пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что в момент наезда на мужчину кузбассовец находился в состоянии алкогольного опьянения. Также полицейские выяснили, что автомобилист ранее лишился водительского удостоверения на два года – в мае он устроил ДТП с пострадавшим, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Согласно санкциям данной статьи максимальное наказание составляет семь лет колонии.

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