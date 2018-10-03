Мошенник из Прокопьевска обманывал подростков в соцсетях

СЕГОДНЯ 13:41 2018-10-03T13:41:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе местный житель обманывал подростков через социальные сети. Мужчина убеждал школьников, что они выиграли дорогой гаджет, после чего выманивал у них номера банковских карт родителей.

В отдел кемеровской полиции обратилась 40-летняя местная жительница, которая сообщила, что с ее карты неизвестный похитил восемь тысяч рублей. Как выяснилось, накануне злоумышленник писал несовершеннолетней дочери заявительницы в социальной сети. Он сообщил, что девочка выиграла дорогой смартфон. После этого он убедил ребенка в том, что для получения телефона нужно указать реквизиты банковской карты родителей. Втайне от матери девочка передала данные мошеннику – в результате он подключился к мобильному банку владелицы счета и похитил сбережения, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В результате комплекса мероприятий полицейским удалось установить подозреваемого. Им оказался ранее судимый 20-летний житель Прокопьевска. Примечательно, что свою мошенническую схему по обману подростков он сумел реализовать несколько раз. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. На время следствия он находится под подпиской о невыезде.