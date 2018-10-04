Погода в Кемерове 4 октября: туман и небольшой дождь
Синоптики дали прогноз на 4 октября в Кемерове и в Кузбассе. В этот день в регионе пройдут небольшие дожди.
Ночью столбики термометров в регионе опустятся до нуля, в отдельных районах ожидаются заморозки до -5 градусов Цельсия. Утром местами ожидаются туманы.
Днем в четверг по северным районам Кузбасса пройдут небольшие дожди. Ветер будет юго-западным в пределах трех-восьми метров в секунду, по северу региона возможны порывы до 13 метров.
Температура воздуха в регионе составит +7,+12 градусов Цельсия. Также по северу области в четверг ожидается пожароопасность 4 класса.
В Кемерове 4 октября также ожидается дождь и юго-западный ветер до восьми метров в секунду. Прошедшая ночь с плюсовыми отметками задаст тон на весь день – столбики термометров поднимутся до +10,+12 градусов.