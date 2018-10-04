Погода в Кемерове 4 октября: туман и небольшой дождь

СЕГОДНЯ 02:44 2018-10-04T02:44:06+03:00

Кемеровчанам в четверг следует, выходя из дома, прихватить с собой зонты Фото: Екатерина БОРМОТОВА

По северу области в четверг ожидается высокая пожароопасность

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Синоптики дали прогноз на 4 октября в Кемерове и в Кузбассе. В этот день в регионе пройдут небольшие дожди.

Ночью столбики термометров в регионе опустятся до нуля, в отдельных районах ожидаются заморозки до -5 градусов Цельсия. Утром местами ожидаются туманы.

Днем в четверг по северным районам Кузбасса пройдут небольшие дожди. Ветер будет юго-западным в пределах трех-восьми метров в секунду, по северу региона возможны порывы до 13 метров.

Температура воздуха в регионе составит +7,+12 градусов Цельсия. Также по северу области в четверг ожидается пожароопасность 4 класса.

В Кемерове 4 октября также ожидается дождь и юго-западный ветер до восьми метров в секунду. Прошедшая ночь с плюсовыми отметками задаст тон на весь день – столбики термометров поднимутся до +10,+12 градусов.