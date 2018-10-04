2018-10-04T04:28:38+03:00
Общество

Житель Кемерова ударил полицейского и объяснил свой поступок

Мужчина не желал уходить домой с бульвара Строителей, как того хотел сотрудник
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил полицейского. За свой поступок горожанин ответит в суде

По версии следствия, 55-летний житель областной столице, будучи пьяным, находился на бульваре Строителей. Нетрезвого мужчину заметил сотрудник полиции и попросил его покинуть общественное место. Однако горожанин посчитал, что его состояние еще позволяет ему находиться в общественном месте, поэтому уходить домой отказался.

– Полицейский попросил мужчину проследовать в стационарный пост полиции для установления его личности и составления административного протокола. Находясь на посту, в момент, когда полицейский приступил к оформлению документов, злоумышленник сначала стал оскорблять сотрудника, а затем в присутствии других гражданских лиц нанес ему удар кулаком по лицу и ударил ногой по колену, – сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

После совершенного правонарушения мужчину заковали в наручники. Свою вину горожанин признал полностью и раскаялся в содеянном, объяснив, что во всем виноват алкоголь. Уголовное дело, возбужденное в отношении 55-летнего кемеровчанина по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти», передано в суд.

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