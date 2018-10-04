В Кузбассе производством пластиковых окон займутся заключенные

СЕГОДНЯ 06:54 2018-10-04T06:55:09+03:00

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Кузбасские заключенные осваивают новую профессию – сборщик изделий из пластмассы.

Сейчас 25 человек уже приступили к обучению, осваивают хитрости изготовления пластиковых окон и в скором времени уже смогут приступить к работе. К слову, 25 будущих мастеров после того, как пройдут обучения, будут трудоустроены в цехе колонии по изготовлению окон.

В пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области объяснили, почему для обучения выбрана именно такая специальность. Дело в том, что сегодня все больше кузбассовцев выбирает именно пластиковые окна – за их удобство и качество. Кто-то впервые устанавливает их, а кто-то уже и меняет на новые. Спрос на продукцию, сохраняющую тепло, неизменно высокий в последние годы. А потому и специальность сборщика изделий из ПВХ востребована.

Открывая новый курс, директор Федерального казенного профессионального образовательного учреждения Сергей Николаевич Медведев отметил, что сейчас в профессиональных образовательных учреждениях УИС Кузбасса обучают более 40 профессиям. Среди наиболее востребованных специальностей – сварщик, слесарь, а теперь и сборщик изделий из пластмассы. Обучение длится три месяца, а после его завершения студенты получают свидетельства и дипломы государственного образца.