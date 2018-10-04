Из Кузбасса незаконно вывезли угля на сумму 491 миллион рублей

СЕГОДНЯ 08:32 2018-10-04T08:32:45+03:00

Добыча велась на площади более чем 19 гектаров

Изменить размер текста: A A

На угольном разрезе в Новокузнецком районе нелегально добывали уголь, который в дальнейшем по железной дороге отправляли за пределы региона. В результате незаконного предпринимательства фирма-нарушитель заработала 491 миллион рублей.

Преступление раскрыли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Кузбасского ЛУ МВД России в результате проверки каналов транспортировки угля из Кузбасса в различные субъекты России и за рубеж. При поддержке бойцов Росгвардии они проверили подозрительный разрез и установили, что добыча угля осуществляется им за границами горного отвода.

-Площадь, захваченная нелегальной выработкой, составила более 19 гектаров с нарушением лицензионных границ на 425 метров, - рассказали в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России. - В настоящее время тахеометрической экспертизой установлен объем нелегально добытого угля – 239 600 тонн. С учетом средней стоимости угля за тонну, сумма незаконно извлеченного на разрезе дохода составляет 491 миллион рублей.

Сейчас по факту незаконной добычи и вывоза угля против нарушителей возбуждено уголовное дело.