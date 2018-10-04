СЕГОДНЯ 08:54 2018-10-04T08:54:13+03:00

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В Кемерове подрядчик за свой счет будет менять асфальт на двух участках Мариинской улицы. Дорожное полотно не прошло проверку качества.

– После взятия проб нового покрытия, ремонт которого был завершён несколько недель назад, и проведения лабораторных исследований были выявлены несоответствие асфальта нормам водонасыщения. Это связано с недоуплотнением покрытия магистрали при укладке щебёночно-мастичной смеси, – рассказали в администрации Кемерова.

Как отметили в мэрии площадь участков, где дорога будет переделана, составляет 308 квадратных метров. На них уже началась укладка нового асфальта.