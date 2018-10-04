В Кемерове подрядчик за свой счет будет менять асфальт на двух участках
Качество ремонта не прошло проверки
Фото: администрация Кемерова
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В Кемерове подрядчик за свой счет будет менять асфальт на двух участках Мариинской улицы. Дорожное полотно не прошло проверку качества.
– После взятия проб нового покрытия, ремонт которого был завершён несколько недель назад, и проведения лабораторных исследований были выявлены несоответствие асфальта нормам водонасыщения. Это связано с недоуплотнением покрытия магистрали при укладке щебёночно-мастичной смеси, – рассказали в администрации Кемерова.
Как отметили в мэрии площадь участков, где дорога будет переделана, составляет 308 квадратных метров. На них уже началась укладка нового асфальта.