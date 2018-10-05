2018-10-05T05:56:04+03:00
Происшествия

Появилось видео последствий тройного ДТП в Новокузнецке

Есть пострадавший [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Новокузнецке произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Видео последствий аварий появилось в социальных сетях.

ДТП произошло вечером 4 октября на улице Карла Маркса в Куйбышевском районе. Как именно столкнулись ВАЗ, Nissan и Hyundai, пока неизвестно. Однако по кадрам видно, что отечественный автомобиль получил значительные повреждения.

На место выезжали сотрудники МЧС, которые оказали первую помощь пострадавшему и отключили аккумуляторы попавших в аварию автомобилей.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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