Воспитанники кемеровской школы-интерната будут обучаться в фотошколе

СЕГОДНЯ 08:33 2018-10-05T08:33:13+03:00

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В Кемерове появилась необычная фотошкола: ее учениками стали воспитанники школы-интерната №27.

У каждого ребенка, независимо от того, есть у него родители или нет, в какой ситуации он находится, должна быть возможность заниматься творчеством. Именно поэтому в кемеровской школе-интернате №27 начала работать фотошкола «Вспышки света». Уже сейчас здесь занимаются 15 ребятишек, а их наставником стал известный в городе фотограф Дмитрий Вефель. Он не просто знакомит детей в устройством и возможностями современных фотоаппаратов, но и обучает их техническим приемам съемки, знакомит с жанрами фотографии и основами композиции, помогает научиться правильно строить кард.

- Это очень важное направление для нашей школы. У нас обучаются дети-сироты, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, дети с особенностями развития, - рассказала директор школы-интерната № 27 Олеся Гордеева. - Проект дает возможность творческой реализации, помогает им раскрыться.

К слову, планируется, что в скором времени работы юных фотографов составят передвижную выставку.