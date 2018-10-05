Инаугурация главы города Новокузнецка состоится 9 октября

СЕГОДНЯ 11:06 2018-10-05T11:06:58+03:00

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Во вторник, 9 октября, в Новокузнецке состоится инаугурация главы города Новокузнецка Сергея Кузнецова.

Инаугурация Сергея Кузнецова, которая ранее была перенесена, состоится во вторник, 9 октября 2018 года. Об этом сообщил Сергей Цивилев. На инаугурацию главы Новокузнецка приедут главы других городов Кузбасса, а также губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Напомним, торжественное вступление в должность было запланировано на 27 сентября, однако по причинам, которые не сообщаются, было перенесено на другое время.

Сергей Кузнецов был избран главой города 9 сентября 2018 года. На выборах он набрал 69,8% голосов избирателей при явке на уровне 45,79%.

Сергей Кузнецов родился в 1969 году в Киселевске, в 1992 году окончил факультет иностранных языков новокузнецкого пединститута, а в 1996 году – юридический факультет КемГУ.Возглавлял Сибирский дивизион ОАО «Комбинат Магнезит», был гендиректором «Гурьевского металлургического завода» и ЗАО «Завод Промстальконструкция», а также ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод». В июне 2010 года назначен замглавы губернатора по промышленности, транспорту и предпринимательству, а с 2013 года является главой города Новокузнецка. Сейчас Сергей Кузнецов переизбран на второй срок, так что предстоящая церемония инаугурации ему уже знакома.