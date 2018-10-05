2018-10-05T14:00:25+03:00
Происшествия

В Кузбассе в лобовом ДТП погибли три человека

На трассе Renault врезался в Land Cruiser
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: архив КПФото: архив КПФото: Екатерина РОМАНОВА
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В пятницу, 5 октября, на 45 километре автодороги Ленинск-Кузнецкий – ПрокопьевскНовокузнецк случилось дорожно-транспортное происшествие. При столкновении двух иномарок здесь погибли три человека.

ДТП случилось около 15:20 в районе села Бурлаки. Два автомобиля - Renault Symbol и Toyota Land Cruiser – двигались по автодороге. Renault – в направлении города Кемерово. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с внедорожником, ехавшим ему на встречу. Лобовой удар был такой силы, что водитель Renault и два его пассажира погибли на месте от полученных травм. Водитель второй иномарки также получил серьезные травмы. В тяжелом состоянии врачи доставили его в больницу.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по кемеровской области. - По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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