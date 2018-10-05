СЕГОДНЯ 15:09 2018-10-05T15:10:26+03:00

Погода в Кемерове 6 октября: переменная облачность, но без осадков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики рассказали о погоде в субботу в Кузбассе

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Тепло, но облачно – такой будет погода в Кузбассе в субботу, 6 октября.

В Кемеровской области в первый выходной день ожидается переменная облачность. День будет солнечным, однако в течение всего дня на небо могут набегать облака. Несмотря на это, суббота пройдет без осадков.

Утром на территории Кемеровской области возможен туман. Днем воздух прогреется до +16…+21 градуса. А вот ночью по-прежнему будет прохладно – лишь до +2…+7 градусов. Также днем местами порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.

В Кемерове ночью ожидается +2…+4, а вот днем воздух прогреется до +17…+19 градусов. В течение всего дня будет переменная облачность, но без осадков

На территории области ожидается пожароопасность второго класса, а на севере области – четвертого.