В Кузбассе разыскивают пропавшего Александра Орлова

СЕГОДНЯ 05:02 2018-10-06T05:02:27+03:00

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Родные и близкие, волонтеры, сотрудники полиции разыскивают пропавшего Александра Орлова

27-летний кузбассовец, житель поселка Высокий 20 сентября вышел из своего дома и ушел в неизвестном направлении. С тех пор о сего судьбе и местонахождении ничего не известно. Об этом сообщают сотрудники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-русые.

В день исчезновения он был одет в темно-серую куртку в мелкую клетку, темно-синие джинсы т черные ботинки.

Если вам известно о местонахождении Александра Орлова и его судьбе после 20 секнтября 2018 года, сообщите об этом родным и близким, волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или в полицию.