2018-10-06T05:02:27+03:00
Общество

В Кузбассе разыскивают пропавшего Александра Орлова

Мужчина пропал 20 сентября в поселке Высокий
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

Родные и близкие, волонтеры, сотрудники полиции разыскивают пропавшего Александра Орлова

27-летний кузбассовец, житель поселка Высокий 20 сентября вышел из своего дома и ушел в неизвестном направлении. С тех пор о сего судьбе и местонахождении ничего не известно. Об этом сообщают сотрудники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-русые.

В день исчезновения он был одет в темно-серую куртку в мелкую клетку, темно-синие джинсы т черные ботинки.

Если вам известно о местонахождении Александра Орлова и его судьбе после 20 секнтября 2018 года, сообщите об этом родным и близким, волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или в полицию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове при раскопках нашли артефакты XVII-XVIII века
Рецидивист из Кузбасса ограбил охотника
Кузбассовцев поздравили со 100-летием уголовного розыска
В Кемерове по сигналу пожарной тревоги эвакуировали посетителей ресторана
Погода в Кемерове 6 октября: переменная облачность, но без осадков
В Кузбассе в лобовом ДТП погибли три человека
В Новокузнецке вандалы испортили спортплощадку за 27 миллионов
В Кузбассе пройдет конный крестный ход
Сбежавшего из Кузбасса преступника нашли по комментарию в соцсети
Кузбасский пруд заселят ценными рыбами
Кемеровское отделение ПАО Сбербанк обеспечило Банковской гарантией крупнейшую строительную компанию Кузбасса
Прокопчанин похитил «школьницу» и привез ее к себе домой
В Кемерове рядом с надписью «Кузбасс» появится скульптура Святой Варвары
Инаугурация главы города Новокузнецка состоится 9 октября
В Кемерове снесли опасное здание школы
Преступник из Новокузнецка сменил внешность, чтобы спрятаться от полиции
В Кемерове в авариях на «зебре» пострадали 57 человек
В Кузбассе появился первый волонтерский кинологический отряд
Губернатор Кузбасса поздравил учителей с профессиональным праздником
Воспитанники кемеровской школы-интерната будут обучаться в фотошколе
Движение троллейбусов по маршруту №2 в Кемерове полностью восстановлено
В Кузбассе Lexus врезался в припаркованную на обочине машину
Воспитанники кузбасской колонии получили значки ГТО
Водитель «Волги» сбил корову на кузбасской трассе
Кузбасские буровики установили два мировых рекорда
Появилось видео последствий тройного ДТП в Новокузнецке
На кузбасской шахте работали специалисты с поддельными документами
Сбербанк сообщает о структурных изменениях