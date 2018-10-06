2018-10-06T12:53:09+03:00
Происшествия

В Кемерове столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и КамАЗ

Информация о пострадавших уточняется
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Регион 42"Фото: vk.com, "Регион 42"
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В Кемерове на улице Красноармейской случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись КамАЗ и пассажирский автобус.

Очевидцы делятся фотографиями в социальных сетях. На страшных кадрах видно, что у маршрутки серьезно пострадали передняя и задняя части. Грузовик же лежит на боку на обочине дороги в нескольких метрах от автобуса. Грузовой автомобиль также поврежден.

Из-за серьезного дорожно-транспортного происшествия на улике Красноармейской образовалась серьезная пробка в обе стороны. На месте ДТП работают сотрудники МЧС, полиции и врачи скорой помощи. Подробности и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Данные по пострадавшим уточняются.

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