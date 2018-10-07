В Калтане 20-летний велосипедист погиб под колесами иномарки
В Калтане произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 20-летний велосипедист. Авария случилась в ночное время.
ДТП произошло накануне ночью на улице Комсомольской. Здесь водитель Nissan Bluebird сбил велосипедиста, которого не заметил в темноте. В результате аварии управлявший двухколесным транспортом молодой мужчина скончался, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на региональную ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.
Инспекторы ГИБДД напоминают водителям быть внимательными на дорогах, а пешеходов и велосипедистов просят использовать в ночное время световозвращающие элементы.