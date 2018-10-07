Жительница Новокузнецка знакомилась с мужчинами, чтобы обворовать

СЕГОДНЯ 11:11 2018-10-07T11:12:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке местная жительница знакомилась с мужчинами, чтобы в дальнейшем завладеть их деньгами. Совершать кражи и грабежи ранее судимой новокузнечанке помогал подельник.

В мае этого года 36-летняя жительница Новокузнецка на улице познакомилась с мужчиной. После непродолжительной беседы кавалер пригласил ее в кафе. Узнав, что у спутника имеется банковская карта с крупной суммой денег, женщина позвонила подельнику.

– Когда пара вышла из заведения общепита, подельник рецидивистки преградил дорогу ее кавалеру и удерживал его до тех пор, пока она не похитила у него мобильный телефон и карту. Воспользовавшись пин-кодом, написанным на обратной стороне платежного средства, злоумышленница сняла с чужого счета более 120 тысяч рублей, сообщили в СУ СК по Кемеровской области. Также женщина забрала у случайного знакомого сотовый телефон.

Потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы, подозреваемые были задержаны. В ходе расследования была подтверждена причастность женщины и ее подельника еще к двум преступлениям, совершенным по аналогичной схеме.

После вечера, проведенного в компании нового знакомого, женщина похищала у него банковскую карту и снимала с нее все средства. Общая сумма ущерба по данным эпизодам составила около 90 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Грабеж».