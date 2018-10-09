2018-10-09T05:48:45+03:00
Происшествия

В Мариинске ночью загорелось кафе

В результате пожара сгорела крыша
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В Мариинске ночью загорелось кафе. Пламя уничтожило крышу заведения по всей площади.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, сообщение в МЧС о пожаре в одноэтажном кирпичном здании кафе на улице Котовского поступило в 03.37. На место незамедлительно выехали три пожарные машины и 10 спасателей. Пожар удалось потушить в 4.15.

– На момент прибытия первого подразделение горела крыша здания по всей площади. В результате пожара сгорела обрешетка крыши здания, – рассказали в МЧС.

Предварительной причиной возгорания специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Пожар начался с пристройки к кафе, где находилась котельная.

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