В Новокузнецке работодатель пытался уволить предпенсионерку

СЕГОДНЯ 09:22 2018-10-09T09:22:02+03:00

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Трудовая инспекция Кемеровской области начала проверку по сообщению жительницы города Новокузнецка. Женщина предпенсионного возраста сообщила о том, что работадатель пытается ее уволить.

Как сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Трудовую инспекцию, в 2019 году женщина должна выйти на пенсию, однако работодатель попросил ее уволиться по собственному желанию. В Кузбассе это первый случай обращения работника с жалобой подобного рода. Проверка, которую начали в рудовой инспекции, должна определить, какой была просьба об увольнении – устной или письменной, а также по какой причине поступило это предложение, связано ли оно с возрастом женщины.

Проверка будет проходить в течение 30 дней. И если инспекторы обнаружат нарушение законодательства, работодатель будет привлечен к ответственности.

Напомним, в начале октября Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста. Сумма штрафов может доходить до 220 тысяч рублей, могут быть назначены обязательные работы на срок до 360 часов или штраф в размере зарплаты или иного дохода на период до18 месяцев.

Отметим также, что при распространении информации о приеме на работу запрещено указывать ограничения дискриминационного характера – пола, возраста, расы, языка, внешних данных и прочих факторов, не имеющих отношения к деловым качествам потенциального работника.