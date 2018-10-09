Погода в Кемерове 10 октября: небольшой дождь и туман на юге области

СЕГОДНЯ 20:03 2018-10-09T20:03:31+03:00

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Какой будет погода в Кузбассе 10 октября? Об этом рассказали специалисты Кемеровского гидрометцентра.

В Кузбассе ожидается нежаркая ночь: местами столбики термометров могут опуститься до -3 градусов - по югу области. А в большинстве районов Кузбасса будет от +3 до +8 градусов. Утром местами по югу возможен туман. А вот день будет светлым, довольно теплым, в большинстве районов без осадков, но местами может пройти небольшой дождик. Воздух прогреется до +8…+13, а по югу области до +16 градусов.

В Кемерове ночью воздух прогреется не больше, чем до пяти градусов тепла. Днем ожидается до +12 градусов. В областном центре также будет переменная облачность, днем возможен небольшой дождь.

Синоптики предупреждают, что с 10 по 12 октября на территории всего Кузбасса сохранятся высокая пожароопасность