2018-10-10T10:50:15+03:00
Общество

В Новокузнецке прошел кастинг конкурса «Мисс Россия – 2019»

Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Фото предоставлено организаторами конкурсаФото предоставлено организаторами конкурса
Изменить размер текста:

29 сентября в Новокузнецке состоялся кастинг отборочного тура национального конкурса «Мисс Россия - 2019». Попробовать свои силы в самом престижном конкурсе страны съехались девушки со всех городов Кемеровской области и даже России. Одна из участниц приехала на кастинг из Норильска.

Финалисткам отборочного тура предстоит целый месяц готовиться к финальному шоу, которое состоится 1 ноября в ДК «Алюминщик». Дефиле, фотосессии, работа с хореографами, постановщиками шоу, мастер-классы с дизайнерами, стилистами, психологами, участие в «Дневниках конкурса» – это лишь немногое из того, что предстоит участницам в подготовке к конкурсу.

1 ноября на гала-концерте профессиональное жюри выберет самую привлекательную из 16-ти финалисток конкурса «Мисс Кузбасс 2018» и, возможно, ту, которая станет первой красавицей России. Организаторы «Мисс Кузбасс» на гала-концерте готовят много сюрпризов для зрителей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новокузнечанин поджег «Кадиллак» знакомого, чтобы не платить ему долг
Один из фигурантов дела «Зимней вишни» в Кемерове обжаловал продление ареста
Кузбасские синоптики рассказали, какой будет зима
В Кемерове с начала года в ДТП пострадали 42 пешехода
В Кузбассе разыскивают пропавшего в сентябре рыбака
В Кузбассе открыли спорткомплекс стоимостью более 30 миллиардов рублей
В Кемерове будут помогать студенткам, отказавшимся от аборта
Из-за украденной батареи в Кемерове затопило многоэтажный дом
В Кемерове ДТП с перевернувшейся Kia устроил пьяный пенсионер
Новокузнечане выбрали дороги для ремонта в 2019 году
В кузбасской исправительной колонии прошел танцевальный флешмоб
Банк УРАЛСИБ провел в Кемерово круглый стол с партнерами-риэлтерами
В Кемерове 26 спасателей тушили частный дом
В Новокузнецке нашли двух пропавших школьников
В Кемерове бизнесмен лишился Audi A6 из-за долгов
В Кемерове появилась новая остановка
Погода в Кемерове 10 октября: небольшой дождь и туман на юге области
В Кузбассе перевернулся Nissan Skyline
В Кузбассе годовалый малыш утонул в сливной яме