В Новокузнецке прошел кастинг конкурса «Мисс Россия – 2019»

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-10T10:50:15+03:00

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29 сентября в Новокузнецке состоялся кастинг отборочного тура национального конкурса «Мисс Россия - 2019». Попробовать свои силы в самом престижном конкурсе страны съехались девушки со всех городов Кемеровской области и даже России. Одна из участниц приехала на кастинг из Норильска.

Финалисткам отборочного тура предстоит целый месяц готовиться к финальному шоу, которое состоится 1 ноября в ДК «Алюминщик». Дефиле, фотосессии, работа с хореографами, постановщиками шоу, мастер-классы с дизайнерами, стилистами, психологами, участие в «Дневниках конкурса» – это лишь немногое из того, что предстоит участницам в подготовке к конкурсу.

1 ноября на гала-концерте профессиональное жюри выберет самую привлекательную из 16-ти финалисток конкурса «Мисс Кузбасс 2018» и, возможно, ту, которая станет первой красавицей России. Организаторы «Мисс Кузбасс» на гала-концерте готовят много сюрпризов для зрителей.