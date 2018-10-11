Новокузнечане отметят 1000 дней до юбилея Кузбасса велопробегом

СЕГОДНЯ 05:22 2018-10-11T05:22:52+03:00

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В Кузбассе стартует обратный отсчет 1000 дней до 300-летия образования Кемеровской области. В его честь новокузнечане примут участие в массовом велопробеге.

Принять участие смогут как взрослые велосипедисты, так и совсем юные воспитанники дошкольных учреждений. Маршрут пройдет по центральным улицам города Новокузнецка, а стартуют участники велопробега от Бульвара Героев в 10 часов утра. Как сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка, для участия в велопробеге регистрация не понадобится.

К слову, самые юные участники велопробега проедут на своих велосипедах по автодороге Октябрьского проспекта от дома №19 (остановка «Сибирь») до пересечения с улицей Сеченова и обратно. Для них велопробег начнется в 10:10.